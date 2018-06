15-06-2018 11:44

Serviços de saúde na Guarda com «grandes perturbações» devido à greve dos trabalhadores do setor

Centros de saúde e hospitais da região Centro, incluindo na Guarda, estão a registar «grandes perturbações» devido à greve dos trabalhadores do setor.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas (STFP) do Centro, José Dias, durante o turno da noite, apenas foram cumpridos os serviços mínimos nas principais unidades hospitalares da região Centro, seja em Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Aveiro, Viseu ou Guarda.

Depois de uma adesão «praticamente total» durante a noite, nos turnos da manhã sentem-se perturbações muito elevadas nos diferentes hospitais, nomeadamente nas «cirurgias programadas, urgências e internamentos».

Já nas consultas externas, regista-se também uma grande adesão, com várias consultas a não funcionarem, acrescentou. «A adesão é transversal e enorme porque os trabalhadores estão cansados. A falta de pessoal é imensa», sublinhou José Dias.

Os trabalhadores reivindicam a aplicação do horário de trabalho de 35 horas semanais, progressão de carreira, dignificação das carreiras da área da saúde, reforço de recursos humanos, pagamento de horas de trabalho extraordinário, e a aplicação do subsistema de saúde ADSE (para funcionários públicos) a todos os trabalhadores.

No pré-aviso de greve estão abrangidos os trabalhadores, exceto médicos e enfermeiros, que trabalham nos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como os hospitais, que "sentem forte indignação pela degradação crescente das suas condições de trabalho".