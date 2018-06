15-06-2018 10:30

Grande Prémio ABIMOTA hoje no concelho de Belmonte

O ciclismo profissional está de volta às estradas da região com o 39º Grande Prémio ABIMOTA/ Altice, em que participam as principais equipas portuguesas de elite e sub-23 e duas formações espanholas.

A prova, uma das mais antigas do calendário velocipédico nacional, começou quarta-feira, com um contrarrelógio por equipas em Lisboa, e termina no domingo em Águeda após cerca de 600 quilómetros. O pelotão chega hoje à região para um circuito de 70,8 quilómetros no concelho de Belmonte, com partida e chegada junto ao castelo.

No sábado os ciclistas vão sair de Almeida rumo a Mortágua para a etapa rainha deste grande prémio, com 184,4 quilómetros.