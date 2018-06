14-06-2018 18:25

Detidos por tráfico de estupefacientes na Guarda

A GNR anunciou a detenção de três homens, na Guarda, por tráfico de droga.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a operação foi levada a cabo por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda na passada terça-feira e os detidos são dois cidadãos espanhóis e um português.

Os militares apreenderam ainda 41 doses de heroína, 1,5 doses de cocaína, três telemóveis e 190 euros em dinheiro. Os detidos, com 20, 44 e 47 anos, foram presentes a tribunal, tendo o juiz determinado a medida de coação de termo de identidade e residência ao cidadão português.

Já os cidadãos de nacionalidade espanhola ficaram impedidos de entrar em território nacional, à exceção das apresentações de dois dias por semana no posto da GNR de Vilar Formoso.

Foi-lhes também aplicada uma caução de 1.000 euros a cada um.