14-06-2018 17:43

Start-up eCO2Block vence final portuguesa da ClimateLaunchpad

A start-up eCO2Block, desenvolvida pelo docente do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura (DECA), João Castro Gomes, e pelo estudante de doutoramento da UBI, Pedro Humbert, venceu a final portuguesa da ClimateLaunchpad. Naquela que é a maior competição mundial de ideias de negócio com base em tecnologias ambientalmente sustentáveis ligadas ao clima, a equipa dos dois elementos da Universidade da Beira Interior apresentou o projeto que visa a produção de materiais de construção (blocos) utilizando apenas resíduos industriais e dióxido de carbono (CO2). A ideia convenceu o júri e levará João Castro Gomes e Pedro Humbert à final internacional do “ClimateLaunchpad”, que decorre em Edimburgo, nos dias 1 e 2 de novembro. Este concurso patrocinado pela Comissão Europeia já mobilizou 2.500 ideias de todo o mundo e 111 startups.