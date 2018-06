14-06-2018 16:57

Sindicato pede contratação imediata de enfermeiros para a ULS da Guarda

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) alertou hoje para a falta de enfermeiros na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e defendeu a «contratação imediata de mais» trabalhadores para colmatar a «grave carência». O SEP, que durante a tarde de hoje realizou uma concentração de enfermeiros em frente ao serviço de urgência do Hospital Sousa Martins, na Guarda, denunciou que «os sucessivos governos, quer do PSD/CDS, quer do PS, têm dificultado a admissão de trabalhadores na Administração Pública e em particular no setor da saúde, o que tem agravado a carência de enfermeiros». Segundo o sindicato, a «grave carência» de enfermeiros na ULS «compromete a qualidade e a segurança dos cuidados de enfermagem prestados às populações do distrito da Guarda, devido às dotações não seguras, como já é público há vários anos». No texto de uma moção hoje aprovada e dirigida à administração da ULS, é exigida «a admissão de mais enfermeiros, respeitando dotações seguras e adequadas». Durante o protesto, que contou com a participação de cerca de meia centena de enfermeiros e de sindicalistas, Ricardo Correia, dirigente sindical da Direção Regional da Beira Alta do SEP, disse à agência Lusa que na ULS/Guarda, responsável por dois hospitais (Guarda e Seia) e centros de saúde em 13 concelhos, são necessários «cerca de 150 enfermeiros». «Só com a passagem às 35 horas, a partir de 01 de julho, são necessários mais 37 enfermeiros, para além de todos os outros que já eram necessários. Neste momento, temos cerca de 30 contratos de substituição que também estão a terminar e não há possibilidade de renovação», disse. Explicou ainda que estão contabilizados mais 20 enfermeiros da ULS que, por faltas de longa duração, doença ou direitos de gravidez de risco, «não estão a ser substituídos» nos serviços.