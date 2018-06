14-06-2018 15:01

Ana Borges eleita a melhor jogadora da Iª Liga portuguesa

A futebolista do Sporting Ana Borges foi hoje eleita a melhor jogadora da Iª Liga portuguesa 2017/18 pelo Sindicato dos Jogadores.

A avançada somou 22,75 por cento dos votos, seguida por Dolores Silva (Sp. Braga), com 18,63 por cento, e por Diana Silva (Sporting), que conquistou 17,38 por cento das preferências dos votantes.

A atribuição do prémio de melhor jogadora da época resulta das escolhas dos treinadores da Liga de futebol feminino e da votação realizada na página oficial do Sindicato dos Jogadores.