14-06-2018 10:19

AFACIDASE e Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã recebem donativos da Missão Continente

A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã recebe hoje um donativo da Missão Continente para a concretização de um projeto dedicado à promoção da alimentação saudável.

A entrega decorre pelas 11 horas naquela entidade. O projeto designa-se “Crescer com Saúde Alimentar” e destina-se a «promover, estimular, reeducar, alertar, sinalizar e corrigir» comportamentos junto do público jovem para melhorar e adotar estilos de vida mais saudáveis.

Estão previstos rastreios, palestras e conversas, entre outras atividades, e a participação médicos, dentistas, chefs de cozinha, psicólogos, enfermeiros, escritores de diversas áreas relacionadas com a alimentação, nutricionistas e núcleos de estudantes da área da saúde.

Os promotores pretendem criar ainda um jardim aromático, modernizar a cantina da escola e realizar sessões de informação e sensibilização para a saúde alimentar.

À tarde, (14h30), a Missão Continente estará em Manteigas para entregar outro donativo à AFACIDASE - Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela para a concretização de um projeto dedicado à promoção à inclusão social.