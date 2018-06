13-06-2018 18:41

São Vicente abre hoje os Santos do Bairro na Guarda

Os Santos do Bairro, iniciativa de animação promovida pela Câmara da Guarda com as coletividades locais por ocasião dos santos populares, começa hoje em São Vicente, na zona histórica da cidade.

Há bailarico, sardinha assada e queima da boneca.