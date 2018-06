13-06-2018 17:19

Jovens até aos 18 anos com acesso gratuito aos espetáculos do TMG

O TMG aderiu ao projeto nacional de promoção do acesso à cultura aos jovens, anunciou o Teatro Municipal da Guarda.

No “És Cultura 18” todos os que têm – ou vão fazer – 18 anos até final de 2018 passam a ter acesso gratuito aos espetáculos do Teatro Municipal da Guarda. Esta iniciativa, que foi uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo Portugal 2017.