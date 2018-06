13-06-2018 14:46

Detidos 11 suspeitos por tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve 11 suspeitos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, na sequência de quatro buscas domiciliárias, das quais resultou a apreensão de produto estupefaciente (heroína, cocaína e haxixe), equivalente a cerca de 220 doses médias diárias individuais, uma balança de precisão e objetos relacionados com o corte e acondicionamento das dosagens. Em comunicado, a PJ adianta que foi ainda «apreendida uma pistola automática de calibre 22 e 35 munições de igual calibre, detendo, em flagrante delito, um homem, possuidor de tais produtos e objetos». O detido, com 51 anos, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e sujeição a adequadas medidas de coação.