12-06-2018 15:34

Benfica contrata futebolista Sílvia Rebelo

Sílvia Rebelo, formada na Fundação D. Laura dos Santos, de Moimenta da Serra (Gouveia), é o 13º reforço do Benfica, que na próxima época se estreia no futebol feminino, no campeonato nacional de promoção, o equivalente à IIª Divisão, anunciou hoje o clube da Luz.

A defesa, de 29 anos, jogava há duas épocas no Sporting de Braga, depois de ter representado a Fundação Laura Santos durante sete temporadas.

Esta época, Sílvia Rebelo marcou quatro golos em 27 jogos ao serviço do Braga, que este ano acabou a I Liga feminina na segunda posição e chegou à final da Taça de Portugal, tendo perdido frente ao Sporting (1-0 após prolongamento).

Pela seleção nacional, fez 79 jogos e em 2016 foi indicada pela Federação Portuguesa de Futebol para o Prémio de Atleta feminino do ano da Confederação do Desporto de Portugal.