12-06-2018 11:27

Estudantes americanas no Hospital Sousa Martins

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebeu ontem o primeiro grupo de alunos americanos no âmbito de um programa observacional hospitalar.

O grupo de três estudantes está no Hospital Sousa Martins, na Guarda, ao abrigo de um acordo com o Saint Mary’s Institute for Educational Excellence, com sede em Washington.

Esta parceria com a Atlantis, coordenada por uma equipa de educadores e técnicos de programas internacionais, vigora por cinco anos. A ULS da Guarda é a primeira instituição do interior do país a receber estudantes universitários estrangeiros de medicina, de saúde e graduados recentes, para a realização de programas observacionais hospitalares.