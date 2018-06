11-06-2018 17:24

SIAC leva exposições a Foz Côa

O Simpósio Internacional de Arte Contemporânea chega amanhã a Vila Nova de Foz Côa com as exposições de Serigrafia Digital e Poesia Visual – Coleção Museu da Guarda. As mostras vão estar patentes na Sala de Exposições do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa e a inauguração está prevista para as 10h15.