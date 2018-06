11-06-2018 16:24

Marchas populares em Pinhel

Cerca de 240 alunos das escolas de Pinhel, acompanhados por professores, auxiliares de ação educativa, pais e encarregados de educação, vão participar nas marchas populares na noite de quarta-feira, dia de Santo António. As marchas populares vão ter lugar no largo em frente da igreja de Santo António, a partir das 21 horas, e a música ao vivo será interpretada pela Banda Filarmónica e pela Academia de Música de Pinhel. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Município de Pinhel e do Agrupamento de Escolas daquela cidade, que também marca o encerramento do ano letivo.