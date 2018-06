11-06-2018 15:54

III Congresso Hispano Português na ASTA

A partir de hoje, a ASTA acolhe o III III Congresso Hispano Português. Durante quatro dias, entre um espaço rural (a aldeia da Cabreira), um espaço histórico (a vila de Almeida) e o vale do Côa, vão ser trabalhados os quatro elementos (terra, ar, água e fogo) através de diversas manifestações artísticas e animativas, num intercâmbio de saberes e culturas. Como resultado ficará na natureza circundante da ASTA, uma exposição “Land Art”, patente ao público. O evento contará com mais de duzentos participantes provenientes de instituições do distrito da Guarda, Porto e Lisboa e congéneres Espanholas, de Tenerife, Madrid e Cidade Rodrigo.