11-06-2018 12:54

Alunos do Conservatório de Música da Covilhã promovem feira do empreendedorismo

Os alunos do 4º ano do Conservatório de Música da Covilhã promovem hoje, pelas 17 horas, uma feira do empreendedorismo. O objetivo da atividade é «operacionalizar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano na disciplina de empreendedorismo», segundo o conservatório, destacando que para os alunos «é um momento extremamente importante, para o qual trabalharam durante o ano letivo no sentido de adquirirem competências, princípios e valores para colocar em prática os seus projetos, sonhos e ambições».