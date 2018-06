11-06-2018 10:55

Rui Veloso e Agir na edição deste ano da Feira de São Bartolomeu

Já é conhecido o cartaz da Feira de São Bartolomeu 2018, em Trancoso.

A mais antiga feira franca do país e uma das mais antigas da Península Ibérica vai decorrer entre 10 e 19 de agosto e contará com a atuação de Richie Campbell, Rui Veloso, João Pedro Pais, Matias Damásio, Agir e Augusto Canário, entre outros artistas.

O certame é organizado pela Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA) e pelo município de Trancoso.