10-06-2018 15:08

Adufeiras de Monsanto atuam hoje nas Nações Unidas

As Adufeiras de Monsanto vão realizar cinco atuações nos Estados Unidos, uma das quais nas Nações Unidas, no âmbito das comemorações do 10 de junho.

Em comunicado, as Adufeiras de Monsanto explicam que a deslocação aos Estados Unidos da América surge na sequência de um convite do cônsul de

Portugal em Newark, Pedro Soares de Oliveira. «Juntando-se às celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o grupo atuará no edifício da Assembleia Geral das Nações Unidas, no New Jersey Performing Arts Center, em Bethlehem, no Sport Club Português e no Festival de Folclore de Newark”, lê-se na nota.

As Adufeiras de Monsanto são um grupo cujo repertório se baseia no cancioneiro popular desta aldeia do concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.