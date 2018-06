10-06-2018 14:50

Museu de Arte Sacra com mostra de Burel, Lã, Granito e Aço

A arte do contraste de técnicas e matérias-primas estão em destaque nas exposições que se encontram patentes ao público, no Museu de Arte da Sacra da Covilhã.

“Burel e Lã, o Engenho e a Arte” por Rosa Maria Estrela é uma mostra com cerca de trinta peças, talhadas e trabalhadas em pano de lã, que retratam episódios e personalidades da vida religiosa, como a Sagrada família, S. José, Jesus e a Virgem Maria, Santo António, Santa Teresa, Santa Cecília, Nossa Senhora da Estrela, o Anjo da Guarda e ainda outras peças do entorno familiar das Beiras, como a figura da mãe, da fiadeira de lã, da queijeira ou do guardador de rebanhos.

Rosa Maria Estrela, natural da Covilhã, exerce enfermagem na sua vida profissional, mas desde muito cedo começou a apreciar e manusear os materiais da indústria de lanifícios que abundavam pela cidade. O seu talento permitiu criar e desenvolver uma arte única, enriquecida pelos detalhes primorosos em burel, lã e algodão que marcam toda a sua coleção e produção artística.

O outro contraste patente no Museu de Arte Sacra denomina-se “O Granito e o Aço” por Carlos Pinto. Trata-se de um conjunto de peças esculpidas artisticamente sobre o granito, cuja harmonia o autor confere através das aplicações em aço. A originalidade e criatividade das peças está patente nesta coleção a que o autor procura dar vida, para comunicar e contar uma história ao público que as aprecia.

Carlos Pinto é natural do concelho do Sabugal e dedica-se a esta técnica desde a sua juventude, criando a sua própria marca “A Arte do Telho” que procura divulgar através de exposições, feiras temáticas e concursos de arte.

As exposições poderão ser visitadas de terça-feira a Domingo, entre as 10 e as 18 horas, até dia 22 de julho, com entrada gratuita.