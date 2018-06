10-06-2018 14:24

Jornadas da Lã - Festa da Natureza na Corujeira e Trinta

Estão a decorrer este fim-de-semana, na Corujeira e nos Trinta (Guarda) as Jornadas da Lã, que são também uma Festa de Natureza.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara da Guarda, a Junta de Freguesia, as Coletividades locais e a ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha. Inclui ainda o Plano de Animação da Estratégia de Eficiência Coletiva iNature, cujo objetivo é consolidar o posicionamento da região Centro no Turismo de Natureza, e em particular do Parque Natural da Serra da Estrela, potenciando as “Aldeias de Montanha”, enquanto marca agregadora do potencial turístico da Serra da Estrela, de uma forma sustentável, integrada, inovadora e criativa.