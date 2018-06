09-06-2018 17:54

Moullinex, Samuel Úria e B Fachada cabeças de cartaz no Festival Mêda+

O festival de verão Mêda + está de regresso nos dias 26, 27 e 28 de julho. Moullinex, Samuel Úria e B Fachada são os cabeças de cartaz do evento que tem como objetivo dinamizar o tecido económico local.

Já na nona edição, o programa prevê a participação de um total de 15 bandas de música portuguesa, que vão atuar em dois palcos, um instalado no parque municipal (que funciona durante a tarde) e outro no recinto da Santa Cruz (que opera à noite). A Associação Juvenil Mêda+, responsável pela organização do evento, refere que o cartaz deste ano é «um dos mais ambiciosos de toda a história do festival».

No dia 26 de julho, atuam Moullinex, Stone Dead, Galgo, Mathilda e Príncipe, no dia seguinte, sobem ao palco Samuel Úria, Sean Riley, Fugly, Filipe Sambado e Primeira Dama. Para 28 de julho, último dia do festival, estão reservados espetáculos de B Fachada, You Cant Win Charlie Brown, Cave Story, Valter Lobo e Monday.

Segundo a organização, na edição deste ano mantém-se a aposta especial do palco instalado no Parque Municipal de Mêda, cidade que possui cerca de dois mil habitantes, com o objetivo de «reforçar a ligação entre os artistas, os visitantes e a música» com a população. «O parque de campismo e o complexo de piscinas municipais continuarão a estar disponíveis para receber as cerca de 7.000 pessoas, de todos os pontos do país, que deverão visitar a Mêda durante o festival», adianta.

O objetivo dos cerca de 30 jovens que compõem a equipa da organização do festival continua a ser o de «acrescentar valor à oferta cultural da região e dinamizar o tecido económico do concelho» da Mêda, situado no interior do país. Segundo André Lourenço, vice-presidente da Associação Juvenil Mêda+, «entre vários fatores que inspiram a programação, há um que se destaca: em oito edições, com centenas de bandas, para quase todas o Mêda+ foi o primeiro concerto no distrito da Guarda».

«A caminhar para os 10 anos, o Mêda+ assume-se já como um dos festivais mais antigos do interior do país», refere a fonte. O festival tem um orçamento de cerca de 50 mil euros, que é suportado por receitas próprias e pelo apoio da Câmara Municipal de Mêda e por patrocinadores locais.