09-06-2018 17:09

Impasse na eleição da Mesa da Assembleia da concelhia o PSD Guarda

A lista D candidata à Mesa de Assembleia da Secção da Guarda do PSD, encabeçada por António Júlio Aguiar, enviou ao Conselho de Jurisdição Nacional e Distrital do partido um protesto contra a forma «como tem vindo a ser gerido o processo eleitoral para a eleição da Assembleia de Secção do PSD – Guarda»



Em causa está o empate resultante do escrutínio referente à eleição do órgão da Mesa de Assembleia de Secção, que decorreu no passado dia 14 de abril. Assim, «irá haver novo ato eleitoral no sentido de esclarecer o resultado do empate entre as duas listas então candidatas», refere a missiva. No entanto, existe agora uma nova lista (C) a sufrágio, que não concorreu ao último ato eleitoral, e apresenta como cabeça-de-lista um membro de uma lista concorrente a outro órgão no primeiro ato eleitoral. Razões que levaram a lista D «solicitar ao Partido um esclarecimento no sentido de avaliar a possibilidade de neste ato eleitoral a mesma poder concorrer».

Segundo o parecer jurídico de João Paulo Zby «o ato eleitoral marcado para o próximo sábado é a continuação do processo eleitoral anterior e não um novo processo eleitoral. Não havendo lugar à apresentação de novas listas». Na reclamação apresentada ao Partido, António Júlio Aguiar pede a «eliminação» da lista C do ato eleitoral.