09-06-2018 13:40

Espetáculo "Ecos do Côa" adiado

Devido às condições climatéricas a iniciativa "Ecos do Côa" foi adiada para a próxima sexta-feira e irá realizar-se pelas 22 horas no Largo Serpa Pinto, em Figueira de Castelo Rodrigo. Este é o primeiro espetáculo de dança, que envolve 38 participantes de cinco municípios – Mêda, Figueira, Pinhel, Trancoso e Almeida.

Durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, os 15 municípios da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) serão palco de espetáculos de dança, música e teatro. Este programa cultural que vai decorrer durante três anos, de forma alternada, surge no âmbito do projeto “Cultura em Rede nas Beiras e Serra da Estrela".