08-06-2018 18:56

Lula Pena esta noite no TMG

Dona de uma voz inconfundível, Lula Pena atua hoje no café-concerto do TMG (22 horas).

Com apenas dois álbuns editados desde 1998 – “Phados” (1998) e “Troubadour” (2010) –, a cantora, compositora, guitarrista e poeta granjeou uma legião de seguidores por todo o mundo. Lula Pena foi a primeira musa do “novo fado” recorrendo à fusão de músicas de Portugal, Brasil e África, cujo resultado deu origem a “Phados”.

Já “Troubadour” foi considerado pela revista norte-americana “PopMatters” como um dos melhores da “world music” de 2010. Nos últimos anos a cantora tem tocado, ocasionalmente, em duo com o multi-instrumentista guineense Mu Mbana ou o saxofonista neozelandês Hayden Chisholm. A entrada é livre.