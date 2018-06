08-06-2018 15:53

Fundação La Caixa vai apoiar projetos em Portugal de dinamização de regiões fronteiriças

A fundação espanhola La Caixa, dona do CaixaBank e do BPI, lançou em Portugal o programa Promove - Dinamização de Regiões Fronteiriças, pretendendo apoiar três projetos-piloto em diferentes domínios, com um montante máximo total de 300 mil euros. O programa Promove incide em três áreas geográficas de Portugal definidas a partir das NUT - nomenclaturas de unidades territoriais para fins estatísticos -, nomeadamente «municípios da NUT III Terras de Trás-os-Montes, e ainda municípios de Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa da NUT III Douro; municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela, e Beira Baixa; e municípios das NUTS III Alto Alentejo e Baixo Alentejo e ainda Alandroal, Borba, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa da NUT III Alentejo Central». As candidaturas ao programa, que podem ser apresentadas até 6 de julho, têm de ser lideradas por entidades que estejam localizadas nas três áreas geográficas definidas, como por exemplo «empresas, sob qualquer forma jurídica e dimensão, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional ou outras entidades privadas sem fins lucrativos, individualmente ou em regime de consórcio». A iniciativa da fundação La Caixa vai financiar três projetos-piloto vencedores, um por cada domínio temático, em que se encontram como temas «ações de prevenção de riscos naturais e reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas», «criação ou consolidação de novos polos de especialização que contribuam para atrair recursos humanos qualificados e investimentos empresariais orientados para mercados externos», e «atração de novos residentes para áreas do território com capital simbólico e capacidade de reconhecimento internacional». «Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio ao investimento, e a taxa de apoio varia entre os 50 e os 75 por cento, sendo o apoio máximo de 100 mil euros por projeto», explicou a instituição bancária espanhola, indicando que «os projetos poderão ter a duração máxima de três anos».