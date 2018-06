08-06-2018 14:14

João Cunha é o novo reforço do Sporting da Covilhã

João Tiago Oliveira da Cunha é o novo reforço do SC Covilhã para a temporada 2018/19. O defesa, ex-FC Vizela, diz estar «muito feliz por esta nova etapa. O SC Covilhã deu-me a possibilidade de voltar a jogar na II Liga e por isso, estou muito agradecido».

Formado nas escolas do FC Porto e Rio Ave FC, o defesa de 22 anos é natural de Valongo. Na última temporada, a mais recente contratação dos serranos somou 30 jogos e 2 golos.