08-06-2018 12:30

Gabriel Magalhães premiado em Espanha pelo trabalho cultural

O docente da Universidade da Beira Interior (UBI), Gabriel Magalhães, foi galardoado em Espanha com a categoria Diálogo Fé e Cultura do Prémio Memorial Bispo Carrera. Trata-se da primeira edição do galardão que homenageia o Bispo Joan Carrera, figura ilustre da Catalunha, que se destacou pelo seu compromisso com os pobres e pela promoção da paz, da concórdia e do diálogo. O júri, formado por oito figuras relevantes, decidiu premiar o docente da Faculdade de Artes e Letras pela intervenção na área cultural em Espanha, nomeadamente na imprensa e literatura.