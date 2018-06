08-06-2018 12:14

IPG vai formar profissionais para a indústria automóvel

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai ministrar no próximo ano letivo o curso técnico superior profissional (TeSP) de Indústria Automóvel para formar profissionais para as empresas do setor instaladas no concelho.

O despacho da Direção-Geral do Ensino Superior que autoriza o funcionamento do curso na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) no ano letivo de 2018-2019 foi publicado segunda-feira em "Diário da República".

«Este curso surgiu de contactos com as empresas e de uma reunião havida há cerca de um ano, que contou com os dirigentes das mesmas e com o presidente da Câmara Municipal da Guarda», recorda o presidente do IPG.

Segundo Constantino Rei, esta formação permitirá colmatar dificuldades sentidas localmente, uma vez que «foi identificada uma necessidade de formação de quadros intermédios, sobretudo orientados para a área dos polímeros».

Na segunda-feira, autarquia, IPG e as empresas ACI, Sodecia, Coficab e Dura Automotive vão assinar um protocolo e uma declaração de compromisso no âmbito deste curso.