08-06-2018 11:41

João Amaro lidera lista única à Delegação Distrital da ANAFRE

Os novos órgãos da Delegação Distrital da ANAFRE – Guarda para o quadriénio 2018/2022 vão hoje a votos.

Após um acordo entre as duas maiores forças político-partidárias há apenas uma lista a concorrer que é liderada pelo autarca João Amaro, da freguesia de Gouveia. José Manuel Rabaça, secretário da freguesia Casal de Cinza (Guarda), candidata-se à coordenação do conselho diretivo distrital.

O período de votação para a mesa da delegação e o conselho diretivo decorre entre as 17h30 e as 20h30 no auditório do Centro Social Cultural de São Miguel, na Guarda-Gare. A tomada de posse vai ocorrer após o apuramento dos votos e, de seguida, Fernando Carvalho Rodrigues desenvolverá um colóquio-debate sobre “As Autarquias do Futuro”, aberto à população.