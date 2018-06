07-06-2018 18:17

Cerejeiras para reflorestar a Serra da Gardunha

No âmbito da campanha de promoção da Cereja do Fundão 2018, o município do Fundão promove, durante todo o ano, o apadrinhamento de cerejeiras, com o objetivo de promover a reflorestação da Serra da Gardunha e alavancar a economia da região através do turismo. O apadrinhamento de cerejeiras tem a duração de cerca de duas horas e inclui certificado, passaporte de apadrinhamento e a entrega de dois quilos de cerejas por ano, enquanto a cerejeira não produzir cerejas.