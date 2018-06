07-06-2018 15:34

La Vie Guarda com três novas lojas e um ginásio

O centro comercial La Vie, na Guarda, conta com três novas lojas e um ginásio. Na Cex We Buy, que funciona no piso 2, os visitantes podem comprar e vender telemóveis, jogos, filmes, computadores e outros equipamentos eletrónicos. Já no mês passado abriram portas as lojas de vestuário Lion of Porches e Decénio, ambas no quarto piso do “shopping” da cidade mais alta. O La Vie conta ainda com o ginásio Citygym, que funciona no piso 2, a seguir à zona da restauração, e está anunciado como tendo «o preço mais apetecível da Guarda».