07-06-2018 14:23

Mutualista Covilhanense comemora hoje 88 anos

A Mutualista Covilhanense comemora hoje, pelas 17 horas, o 88º aniversário da sua fundação e, simultaneamente, o 123º aniversário do início da sua história associativa com uma sessão solene nas suas instalações.

Para sábado está agendada uma caminhada (9h30), intitulada “Rota dos Mineiros” ,entre São Jorge da Beira e a Barroca Grande, num percurso com cerca de oito quilómetros a realizar em estrada, com grau de dificuldade fácil. No final os participantes visitarão a entrada das minas de volfrâmio, na Barroca Grande, seguindo-se o almoço ao ar livre. A atividade é organizada pela Mutualista, em parceria com o município da Covilhã, Centro de Ativ’Idades e as Juntas de Freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis e São Jorge da Beira. Há transporte grátis em autocarro a partir da Covilhã, sendo que os participantes pagarão apenas o valor do almoço, que é de cinco euros.