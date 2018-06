07-06-2018 12:47

Centro histórico de Pinhel vai ter um auditório ao ar livre

Já estão em curso as obras de reabilitação de um edifício situado no centro histórico de Pinhel, tendo em vista a sua adaptação a auditório ao ar livre. O espaço será dividido em várias zonas, nomeadamente espaços de contemplação, meditação e descanso, um miradouro, um palco para a realização de espetáculos ao ar livre, uma zona de bancadas para assistir aos mesmos e um espaço amplo, lateral às bancadas para colocação de expositores e/ou barraquinhas de venda de produtos alusivos aos respetivos eventos. Os materiais a utilizar são a chapa metálica pintada à cor cinza, para marcação dos percursos e no mobiliário urbano e o granito picotado nas zonas de permanência, como é o caso do palco e do miradouro.