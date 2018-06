06-06-2018 17:00

Inscrições abertas para a recriação histórica da Batalha da Salgadela

Encontram-se abertas, até 15 de junho, as inscrições para freguesias, associações e outras instituições do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, artesãos, mercadores, regatões, comerciantes e taberneiros que pretendam participar na Recriação Histórica "Salgadela - a Batalha", que decorrerá nos dias 6, 7 e 8 de julho. As normas de participação e funcionamento, bem como a ficha de inscrição, podem ser consultadas em https://cm-fcr.pt/salgadela-a-batalha-2/.