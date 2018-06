06-06-2018 16:36

Carteirista detida em Pinhel

Uma mulher de 57 anos foi detida, em Pinhel, pelo crime de furto de oportunidade. Após uma denúncia de um furto de uma carteira a uma senhora de 72 anos, ocorrido num estabelecimento comercial, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Posto Territorial de Pinhel desencadearam uma operação policial para localizar a suspeita do furto. A carteira subtraída foi recuperada, assim como 200 euros em numerário e respetivos documentos pessoais. A suspeita foi constituída arguida e sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.