06-06-2018 16:06

Festival literário infantil na biblioteca de Vila Nova de Foz Côa

Já começou na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Foz Côa o segundo Festival Literário Infantil, direcionado para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo.

Hoje, o músico Luís Portugal cantou “canções da minha escola” no Centro Cultural e para amanhã está programado um encontro na biblioteca com Manuela Leitão, autora dos livros “Poemas da Horta e Outras Verduras” (Plano Nacional de Leitura) e “Poemas para as Quatro Estações” (nomeado melhor livro infanto-juvenil 2017 pela Sociedade Portuguesa de Autores). Na sexta-feira há sessões de contos com Gusta Santos. O festival é organizado pelo município fozcoense.