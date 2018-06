06-06-2018 15:17

UBI entre as melhores universidades jovens do mundo

A Universidade da Beira Interior (UBI) mantém em 2018 o estatuto de uma das melhores instituições de Ensino Superior do mundo fundadas há menos de 50 anos. De acordo com a mais recente edição do ranking desenvolvido pelo Times Higher Education (THE) Young University Rankings, divulgado esta quarta-feira, a UBI classifica-se no intervalo situado entre os lugares 101 e 150.