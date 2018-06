04-06-2018 12:38

Tomaz da Fonseca lembrado na BMEL este mês

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, assinala os 50 anos da morte de Tomaz da Fonseca (1877-1968) com várias atividades sobre «um dos grandes vultos» da cultura e intelectualidade portuguesas do século passado.

Escritor, politico, professor, jornalista, pensador e interveniente na construção da Iª República, Tomaz da Fonseca é considerado um escritor de ideias de grande mérito e atualidade. As suas obras demonstram um forte anticlericalismo.

Tudo começa na quarta-feira (18 horas) com a exposição “Tomaz da Fonseca: Republicano e Maçon”, que será apresentada por Teresa Branquinho, técnica bibliotecária da Biblioteca Municipal de Mortágua.

No dia 12 terá lugar a conferência “O pensamento filosófico e maçónico de Tomaz da Fonseca”, por Amadeu Carvalho Homem, professor catedrático, jubilado, da Universidade de Coimbra. A evocação de Tomaz da Fonseca inclui ainda uma comunicação de Onofre Varela, designer gráfico, ilustrador, cartunista, autor de banda desenhada e cronista.