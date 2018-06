04-06-2018 11:11

Greve para comboios por todo o país

A greve dos trabalhadores ferroviários parou esta segunda-feira quase 72 por cento dos comboios regionais e 66 por cento das ligações internacionais, adiantou fonte da CP. Ou seja, não há ligações da Guarda para Lisboa ou Coimbra durante o dia de hoje.

Segundo o Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial itinerante (SFRCI), a adesão à greve nas primeiras horas da manhã obrigou a uma paralisação de 90 por cento dos comboios de mercadorias e de passageiros em todo o país.

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo estão hoje em greve contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente. Os sindicatos consideram que «a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária - trabalhadores, utentes e mercadorias», e defendem, por isso, que «é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)».

Os ferroviários rejeitam alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais e consideram que esta redação, em discussão nos últimos meses, deixa em aberto a possibilidade dos operadores decidirem se colocam um ou dois agentes nos comboios.

Os sindicatos subscritores do pré-aviso de greve preveem que a paralisação tenha «um grande impacto na circulação de comboios» e a CP admite que deverão ocorrer «fortes perturbações na circulação».