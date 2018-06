03-06-2018 15:19

Viseu alerta Governo para necessidade de 50 milhões de euros para empresa intermunicipal de água

O presidente da Câmara de Viseu admitiu que se o Governo não assegurar que a futura empresa intermunicipal de abastecimento de água e saneamento receberá 50 milhões de euros de apoios comunitários esta poderá não ser constituída. «Com menos de 50 milhões de euros de garantias de apoios comunitários para a empresa intermunicipal não conseguimos avançar, nem ela é viável. Porque se estivermos a assumir todo este investimento numa perspetiva de um empréstimo de médio prazo, isso é ruinoso para os municípios», disse Almeida Henriques (PSD). Em setembro de 2017, com o objetivo de encontrar soluções para o problema da escassez da água sentida na região, os municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva e Vouzela celebraram um acordo para a constituição de uma empresa intermunicipal. Almeida Henriques explicou que estão a ser concluídos os estudos necessários para constituir a empresa, mas que, nas conversas que tem havido com o Governo, a expectativa destes oito municípios «está a ser um pouco gorada». «Saímos da última reunião que tivemos com o Governo muito dececionados. De cada vez que falávamos num investimento, diziam ‘já não há dinheiro’ no ciclo urbano da água», contou. O autarca social-democrata disse que a negociação com o Governo vai continuar e fez votos para que impere o bom senso e que os oito municípios, unidos numa empresa, consigam fazer as obras necessárias para garantir o abastecimento de água.