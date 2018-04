04-04-2018 17:57

Mêda projeta barragem para regadio na Coriscada

A Câmara da Mêda vai candidatar a fundos comunitários a construção de uma barragem para o regadio de uma importante zona agrícola do concelho.

Segundo o presidente do município, o projeto é «antigo» e «fundamental» para o desenvolvimento do setor agrícola. A obra tem um custo estimado de 10 milhões de euros. «Uma das prioridades deste Governo são as barragens e os regadios, há boas perspetivas de vermos aprovado esse projeto», afirma Anselmo Sousa, para quem este empreendimento pode contribuir para atrair e fixar pequenos e médios investidores agrícolas para o município. E adiantou que a barragem servirá uma área de regadio com «cerca de 200 hectares, nas freguesias de Coriscada, Barreira e Marialva». O projeto está pronto e vai ser candidatado aos fundos comunitários.