04-04-2018 17:07

Demissões na Misericórdia da Covilhã

Dois membros da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã apresentaram na última reunião da Assembleia Geral as cartas de demissão.

Jorge Saraiva, que desempenhava o cargo de secretário, e Hugo Brancal, primeiro suplente, invocaram dificuldades de relacionamento entre os elementos da mesa administrativa para justificar a saída. O assunto será agora analisado pela mesa da assembleia. Foi ainda apresentada uma terceira carta de demissão, por parte de Albertina Matos, secretária da Assembleia Geral, alegadamente por questões de saúde. O INTERIOR tentou contactar o provedor da instituição, Neto Freire, mas até ao fecho desta edição não foi possível. A mesma assembleia serviu para a Misericórdia da Covilhã apresentar as contas de 2017, que terminou com um resultado líquido positivo da ordem dos 25 mil euros.