04-04-2018 11:00

Projetos de investigação da UBI com financiamento superior a 1,3 milhões de euros

Quatro novos projetos de investigação coordenados por elementos da Universidade da Beira Interior (UBI) garantiram um financiamento global superior a 875 mil euros, no âmbito do Concurso SAICT/2017 – Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico - IC&DT, aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A estes juntam-se outros dois, cuja aprovação já tinha sido comunicada este ano, elevando o sucesso de aprovações do SAICT para um montante superior a 1 milhão e 300 mil euros.