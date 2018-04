03-04-2018 14:28

Rui Veloso no 13º aniversário do TMG

Foi hoje apresentada a programação do Teatro Municipal da Guarda para os meses de Abril, Maio, Junho e Julho. Rui Veloso é um dos nomes mais sonantes e sobe ao palco a 25 de abril, dia em que o TMG celebra o 13º aniversário.

Do programa fazem ainda parte Ana Bacalhau, a 26 de Maio, e Viviane que vai cantar Piaf a 16 de junho. O Ciclo Guarda in Jazz também está de regresso. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.