03-04-2018 12:12

Criação de Centro de Valorização da Cestaria de Gonçalo publicada no DR

A Assembleia da República recomenda ao Governo que avalie, em colaboração com as autarquias locais, «a possibilidade de criação de um Centro para a Promoção e Valorização da Cestaria de Gonçalo» na Guarda.

A Resolução da Assembleia da República n.º 82/2018, aprovada em 2 de fevereiro e hoje publicada em Diário da República, recomenda a criação do Centro para a Promoção e Valorização da Cestaria de Gonçalo de forma a contribuir para definir a Cestaria de Gonçalo, através «das suas características materiais e artísticas, com vista a assegurar um processo de certificação». A qualificação e valorização das artesãs e artesãos, bem como a formação de novos artesãos, o levantamento e inventariação das técnicas e processos da arte de trabalhar o vime e o estudo e investigação sobre a história, a estética, os processos, as técnicas e os materiais, são outros dos objetivos a atingir. A proposta visa também «o controlo, certificação e fiscalização da qualidade, genuinidade e demais preceitos de produção da Cestaria de Gonçalo», incentivar e apoiar aquela atividade «em colaboração com outras entidades, públicas ou privadas» e, através de assistência técnica, a promoção de estudos com vista à divulgação e valorização da cestaria, promoção de ações de formação e valorização profissional, bem como o apoio à produção local de vime e a sua distribuição e escoamento. Num segundo ponto, a Resolução da Assembleia da República recomenda ao Governo que «avalie a melhor forma de habilitar a existência de uma classificação da Cestaria de Gonçalo quanto à sua origem e qualidade». Com esta medida pretende-se que «seja inscrito em cada cesto o local de manufatura, que seja delimitada uma indicação geográfica que atenda aos usos, história e cultura locais, bem como aos interesses da economia local, regional e nacional, e que se avaliem e identifiquem os materiais, o modelo, o tamanho, a forma e o tipo de manuseamento utilizado pelos artesãos» de Gonçalo, no concelho da Guarda.