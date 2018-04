02-04-2018 14:17

Fundão proíbe venda ambulante de hortofrutícolas na EN 18

O município do Fundão proibiu a venda ambulante de produtos hortofrutícolas na extensão da Estrada Nacional (EN) 18, bem como no Alcaide e em Castelo Novo. Os locais fixos para a venda desses produtos são o Mercado da Cereja da Zona Industrial do Fundão, o Mercado da Cereja das Donas, o Espaço do Alcaide e o Espaço de Castelo Novo. As condições gerais de atribuição dos locais fixos estão patentes no Balcão Único Municipal para consulta, nos dias úteis, entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 horas e as 17h30. Os requerimentos dos interessados devem ser entregues até às 16 horas desta quarta-feira.