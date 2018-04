02-04-2018 12:05

H2otel e Puralã nomeados para o World Travel Awards

O Grupo Natura IMB Hotels vê, pela primeira vez, dois dos seus hotéis nomeados para o World Travel Awards, prémio destinado a reconhecer e celebrar a excelência em todos os setores da indústria de viagens e turismo global.

O H2otel– Congress & Medical Spa encontra-se nomeado para as categorias de “Portugal's Leading Hotel” e “Europe's Leading Wellness Hotel”. Para Luís Veiga, administrador executivo do Grupo IMB, «2017 foi um ano importante para o H2otel pelas várias distinções recebidas, como o melhor hotel de montanha de luxo e melhor hotel de bem-estar de luxo na categoria “Country”, pelo World Luxury Travel Awards ou o prémio especial atribuído pela European SPAS Association de Medical SPA inovador. É com expectativa que iniciamos agora o ano de 2018 com mais duas nomeações importantes naqueles, que são considerados os óscares do turismo.».

O Puralã Wool Valley Hotel & SPA, que se posiciona como o hotel boutique e lifestyle do grupo, está a concurso nas categorias de “Portugal's Leading Lifestyle Hotel” e “Europe's Leading Lifestyle Hotel”. Luís Veiga salienta que «o Puralã Hotel está a ser um sucesso desde a sua reabertura. Com um novo conceito que espelha o ADN da região, o hotel transmite experiencialmente o destino em todos os seus elementos, correspondendo às tendências comportamentais dos clientes que privilegiam espaços que sejam uma extensão do seu estilo de vida atual». Depois da integração do Puralã na Boutique & Lifestyle Lodging Association (BLLA), a associação que dá voz aos pequenos hotéis dedicados ao segmento de estilo de vida de todo o mundo, a nomeação para as categorias de lifestyle de excelência nos World Travel Awards, permite projetar além-fronteiras a unidade mais recente do Grupo Natura IMB Hotels.

A gala europeia dos World Travel Awards terá lugar no dia 30 de junho, em Atenas. Até ao dia 20 de maio, clientes e profissionais poderão votar online nas suas unidades favoritas, no site oficial da organização (https://www.worldtravelawards.com/vote).