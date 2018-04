01-04-2018 14:18

Ignite Your Future desafia jovens a experimentar o mundo tecnológico

A terceira edição do Ignite Your Future traz à região, na próxima semana, cerca de 150 jovens de todo o país, para uma iniciativa que conta com a mobilização da Universidade da Beira Interior (UBI) com o objetivo de mostrar aos estudantes do 9.º ao 12.º anos o mundo digital. A organização é da responsabilidade da UBI, Câmara Municipal do Fundão, Associação de Desenvolvimento Gardunha 21 e multinacional Altran, reunindo participantes interessados em aprender e realizar projetos nas áreas da informática e da robótica. O Centro de Negócios e Serviços do Fundão – entre os dias 3 e 6 de abril – é o principal espaço para o desenrolar do Ignite, que inclui no programa competições tecnológicas, ações de team building, conferências, contactos com empresas e uma visita à UBI, além de atividades de desporto e aventura.