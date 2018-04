01-04-2018 14:16

II Fórum Educação "Ensino Inclusivo" na Guarda

O município da Guarda, em parceria com a Associação Maense em Portugal, promove de 4 a 6 de abril o II Fórum de Educação "Ensino Inclusivo". Trata-se de um intercâmbio de experiências entre 23 professores do ensino básico da Ilha do Maio, Cabo Verde, e de professores do 1.º ciclo do ensino básico do concelho da Guarda.