01-04-2018 12:55

Luzlinar com candidatura aprovada na área das artes visuais

Catorze das 24 candidaturas avaliadas na área das artes visuais deverão receber apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes), no período 2018-2021, revelam resultados provisórios. Os resultados indicam que 14 projetos vão ter acesso ao financiamento plurianual, 12 na área das artes plásticas, um na de fotografia e um na de arquitetura, revela a ata relativa ao projeto de decisão do Concurso ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da DGArtes. As candidaturas que deverão ver atribuído um maior apoio são a Trienal de Arquitetura de Lisboa (1,1 milhões de euros), o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (576 mil euros), entidade que organiza a bienal de arte contemporânea da cidade, a associação Maumaus (418 mil euros), de Lisboa, e a Curtas Metragens - Cooperativa de Produção Cultural (324 mil euros), entidade responsável pelo Festival Internacional de Cinema Curtas de Vila do Conde. Também com candidatura aprovada, estão, entre outras, a Porta 33, da Madeira, a Salto no Vazio, que gere o espaço cultural Sismógrafo, no Porto, Xerem, de Lisboa, a Oficinas do Convento, sediada em Montemor-o-Novo, a Associação Luzlinar, de Trancoso, e a plataforma portuense Ci.clo.